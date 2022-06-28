وزير الداخلية: وكالة الاستخبارات حجّمت الجريمة المنظمة

أشاد وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الاثنين، بعمل وكالة الاستخبارات في تحجيم الجريمة المنظمة، في حين أكد، السعي إلى الانتقال بشكل نهائي للعمل الإلكتروني بدلاً من الورقي في دوائر الوزارة.

وذكر بيان للوزارة، أنه “بعد الإنجازات الكبيرة والأعمال البطولية التي سطرها الشجعان في وكالة الاستخبارات سواء في قتل وإلقاء القبض على قيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية ومكافحة الجريمة المنظمة، زار الغانمي مقر وكالة الاستخبارات”.

وأضاف، أن “وزير الداخلية استمع إلى شرح موجز عن أبرز الإنجازات المتحققة للوكالة، إذ كان في استقباله وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعدد من الضباط”.

وأشاد الغانمي، بحسب البيان “بعمل وكالة الاستخبارات وتكثيف جهودها في عملها الميداني وفي مختلف الأوقات والظروف والتطور الكبير فيها ومن جميع النواحي”، واصفاً إياها بـ”عين العراق”. وأكد، أن “المعلومات والعمل الاستخباري هو جوهر العمل الأمني وأن هذه الوكالة أصبحت من المؤسسات الاستخبارية المهمة التي يشار لها بالبنان بعد أن استطاعت الحصول على معلومات ترجمت على الأرض بضربات موجعة لقيادات الإرهاب وعناصره، فضلاً عن تحجيم الجريمة المنظمة”.

من جانبه، أكد وكيل الاستخبارات، أن “العراق يستحق من جميع أبنائه أن يكونوا رهن إشارته وأن يواصلوا العمل لمستقبل أفضل للأجيال ولكي يعم الأمن والازدهار في بلد القيم والحضارات”.

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