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وفاة عاملة لبنانية بمركز مساج في بغداد

وسط ظروف غامضة، فارقت عاملة لبنانية بمركز مساج في العاصمة العراقية بغداد، الحياة، أثناء نقلها إلى إحدى المستشفيات.

وأخبر مصدر أمني، أن “العاملة التي تحمل الجنسية اللبنانية، تدهورت حالتها في بادئ الأمر، أثناء تواجدها داخل مركز مساج ضمن منطقة الكرادة، وأثناء نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد، فارقت الحياة”.

وأضاف المصدر، أن “خبير الأدلة الجنائية، طلب نقل جثمان المتوفاة عن عمر 32 عاماً، إلى دائرة الطب العدلي، لغرض معرفة أسباب وفاتها”، مفنداً في الوقت نفسه، الأنباء التي تحدثت عن وجود “جريمة قتل”.

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