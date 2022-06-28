يا أرض أجدادي / زيد الطهراوي

لو كل أرض سمَّمَت سكينها

بشراسة و رمت بها قلبي الحزين

ما كنت أجني ما جنيت مسوَّراً

بالجرح فواراً و ينضح بالأنين

و ضربت قلبك حين أرهقني الوريد

و غاص بي وجع كجدران السجين

ما كنت ذا وعي فأنت حديقتي

و لجثتي قبر كمهد الياسمين

فوق التحمل ما رأيت فجددي

عهدي و جودي باحتفاءات الحنين

لمي جذوعي قبل أن تغدو على

سمر الدجى حطباً لدفء المترفين

و لقد علمت بأن جوفك طاهر

لم يختزن جور العداوات السخين

و مسحت وجهك يا نقية كي أراك

و أنفض الذكرى و أهوال السنين

سفكوا عليك الأبرياء و خلفوا

أحبابهم غرقى بدمع مستكين

جرحوا المحبة و التسامح عنوة

فتعاضدوا كي يقطعوا الحبل المتين

ماذا يضرك لو جموع شتاتهم

عشقوا الضياع و مهدوا للهالكين

أنت الجميلة و الفؤاد مذهَّب

بحنانك الأزلي يؤوي كالسفين

يا أرض أجدادي أتيتك مصغياً

كالشمس أنت على اليتامى تشرقين

أنت النهاية حين يسكت نبضنا

و لأنت أحضان ألانت للجنين

غادرت قلبك ثم جئت منادياً :

سيريق قلبي حزنه لو تصفحين

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