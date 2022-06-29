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أسعار النفط تتراجع بعد مكاسب

مهندس بترول

وسقف لسعر خام روسيا على الطريق؟

شيماء حفظيزاوية
٢٩ يونيو، ٢٠٢٢

تراجعت أسعار النفط الأربعاء، صبيحة اتفاق مجموعة دول السبع على استكشاف طرق لوضع سقف لسعر النفط الروسي بما يسمح بتدفق المزيد من الإمدادات ويحجم عائدات موسكو.

وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% إلى 117.14 دولار للبرميل كما تراجع خام غرب تكساس بنسبة 0.5% إلى 111.22 دولار للبرميل.

وفي حال التوصل لطريقة لتسعيره، سيحظر نقل النفط الروسي الذي يتم بيعه فوق سعر معين.

لكن وفقا لرويترز، يتشكك التجار والمحللون في كيفية تطبيق هذا الاتفاق، الذي سيتطلب تعاون من الصين والهند.

ويرى محللون أن سقف السعر قد يكون له تأثير محدود ما لم يتم اعتماده من قبل جميع الدول على مستوى العالم، حسب الوكالة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل [email protected])

#أخباراقتصادية

 

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