أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني تدير نقاشاً حول مستقبل العملات الرقمية في أسبوع التكنولوجيا  المالية لعام 2022 في مركز دبي المالي العالمي 

خلال الفعالية، استضاف خبراء أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني “مسابقة في تسويق الأفكار للمبتدئين”، مما يسمح لرواد الأعمال في المنطقة بالتسويق لأفكارهم المبتكرة للشركات

حصلت الشركات التي اختارت التعامل مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني خلال الفعالية التي استمرّت ليومين على وصول حصري إلى “عرض أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي” بدون أيّ رسوم على المعاملات ومدير حساب خاص بها

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 29 يونيو 2022: شاركت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي مزوّد لخدمات إدارة ومعالجة الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في النسخة الأولى من أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي. وقد تم في هذا الحدث التعمّق في أحدث الفرص والتحديات واتّجاهات التكنولوجيا التي توجّه تطوّر قطاع الخدمات المالية في المنطقة.

وقد استضافت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني خلال أسبوع التكنولوجيا المالية، “مسابقة لتسويق الأفكار للمبتدئين”، والتي شهدت طرح رواد الأعمال والمبتكرين في القطاع أفكارهم التجارية أمام لجنة من كبار المدراء التنفيذيين لدى أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني. وانتقل بعد ذلك الفريق الفائز لاستكشاف الفرص التجارية المحتملة مع فريق أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني.

ودعماً للشركات من كافة الأحجام، طرحت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني “عرض أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي” والذي يعفي الشركات الجديدة التي اختارت التعامل مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني من دفع أيّ رسوم للمعاملات والتي يمكن أن تصل قيمتها إلى 200,000 درهم إماراتي، فضلاً على تعيين مدير حساب خاص بهم لتسريع عملية الالتحاق.

كما شهد الحدث تفاعل كبار المسؤولين في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في نقاشات مع عدد من الشخصيات البارزة المشاركة من قادة ومبدعين ومبتكرين يعملون في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمحورت النقاشات حول الطريقة التي يمكن من خلالها دمج العملات الرقمية بنجاح وأمان ضمن خيارات الدفع المتاحة في المنطقة، وذلك بهدف زيادة الكفاءة وتوسيع الخيارات المتاحة للشركات والعملاء في المنطقة.

من جانبه علّق بيتر جورج، المدير الإداري في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، قائلاً: “مع استمرار تطوّر مشهد الدفع الإلكتروني، نبقي تركيزنا على استكشاف الدور الذي يمكن أن تلعبه العملات الرقمية في عمليات الدفع. ونحن نؤمن أنّه بفضل التقنيات الجديدة ستصبح عمليات الدفع أكثر سرعة وأماناً وأقلّ تكلفة، ونهدف إلى أن نكون جزءاً من هذا المستقبل بطريقة تعزّز السهولة وتتيح المزيد من الخيارات للشركات ولعملائها. ولا شك أنّ اهتمام مركز دبي المالي العالمي بالابتكار وتطوير مستقبل التكنولوجيا المالية بقيادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، يشعرنا بحماس شديد، ونتطلع إلى تنمية تعاوننا المشترك من خلال مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي.”

وخلال المؤتمر، أدار محمد امتياز، رئيس قسم تطوير الأعمال في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، ندوة مسلطاً الضوء على الطريقة التي سيفسح فيها الابتكار في خدمات الدفع الإلكتروني المجال أمام المدفوعات الرقمية. وشارك سريناث هاريهاران، رئيس قسم إدارة المنتجات في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، بدوره في جلسة نقاش في أسبوع التكنولوجيا المالية، وتم التداول في الجلسة بتطور خدمة “اشتر الآن، وادفع لاحقاً” وتداعياتها على الشركات وعملائها.

وتأتي مشاركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في أسبوع التكنولوجيا المالية لعام 2022 في مركز دبي المالي العالمي تماشياً مع التزامها بالتفاعل ورعاية المجتمعات المتعدّدة من التكنولوجيا المالية إلى تجارة التجزئة عبر الإنترنت ومجالات الأعمال على نطاق أوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال “أمازون فينتك لاب” الذي يشكل ملتقى للابتكار والإبداع الرقمي في قلب مركز دبي المالي العالمي ومركز التكنولوجيا المالية.

ويشهد “أمازون فينتك لاب” تنظيم العديد من النشاطات حيث تتعاون أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني مع المبتكرين والشركات الناشئة والشركاء لدعم البرامج والأفكار الجديدة وزيادة الوعي والمعرفة حيال عمليات الدفع الإلكتروني وقطاع التكنولوجيا المالية حول العالم. ومن خلال “أمازون فينتك لاب”، تقدم أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني دعماً للشركاتِ الناشئة من خلال الإشراف والتدريب في المجالين التقني وغير التقني على حد سواء لتسريع نموها من خلال منح فرص التعاون مع أمازون. وتشكل هذه المبادرة أحدث الجهود التي تبذلها أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني دعماً لمجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، وذلك عبر إتاحة منتدى للتداول بشأن عمليات الدفع الإلكتروني ومستقبل قطاع التكنولوجيا المالية عبر زيادة الابتكار من خلال عقد الشراكات المختلفة.

يجدر بالذكر أن أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني هي حل متكامل لعمليات الدفع، لتدعم التجار بشكل يتخطى عمليات الدفع، وذلك من خلال معارف ترتكز على البيانات، ومجموعة واسعة من الخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات ذات القيمة المضافة، فضلاً على شبكة متينة ومتنامية من الشركاء في أرجاء المنطقة. وعبر الابتكار بالنيابة عن التجار الذين يتعاملون معها وتسهيل وسائل الدفع المحلية والعالمية، تمنح أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني هؤلاء التجار القدرة على تنمية أعمالهم الأساسية مع التوسع بسهولة أكبر إلى بلدان جديدة.

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أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني شركة رائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى منح الشركات ذات النشاطات التجارية عبر الإنترنت تجربة دفع إلكترونية سهلة ومدروسة التكلفة وموثوقة. أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني مصمّمة بشكل يسمح للشركات بتأسيس حضورها عبر الإنترنت وتعزيزه بفضل خدمات وحلول الدفع الرقمي الآمنة وسهلة الاستخدام؛ بما في ذلك تكنولوجيا الترميز، ونُظم الدفع المحلية، وخدمات مقدمة من جهات خارجية تتضمن أدوات كشف الاحتيال المتطورة، وخطط التقسيط مثل برنامج “اشترِ الآن، وادفع لاحقاً” (Buy-Now-Pay-Later)، والمحافظ الرقمية، والإبلاغ عن واجهات برمجة التطبيقات لإعداد التقارير، بالإضافة إلى تقديم بيانات متطورة حول مدفوعات المستهلكين.

للمزيد من المعلومات حول أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، يرجى زيارة الرابط التاليpaymentservices.amazon.com ومتابعتنا على تويتر، وفيسبوك، ولينكدإن.

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