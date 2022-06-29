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إطلاق رواتب العمال المضمونين وعيدية 100 ألف دينار

إطلاق رواتب العمال المضمونين وعيدية 100 ألف دينار

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مرتبات العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر تموز المقبل، مشيرة إلى منحهم عيدية تبلغ 100 ألف دينار بمناسبة عيد الأضحى.
وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران الجابري: إن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالةً سالار عبد الستار أطلق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر تموز 2022، ومنحهم عيدية تبلغ 100 ألف دينار بمناسبة عيد الأضحى”.
وأضافت حيران، بحسب بيان، أن “الدائرة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة برواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها وسيتم إطلاقها ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء الموافق الـ28 من حزيران 2022”.
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