الاعتراف والمعاملة بالمثل عند بول ريكور

ترجمة د زهير الخويلدي

الترجمة

“: “إن فكرة النضال من أجل الاعتراف هي في صميم العلاقات الاجتماعية الحديثة.”

“في خاتمة كتاب الأنثروبولوجيا الفلسفية الذي نُشر بعد وفاته والذي يستأنف خطابه الذي ألقاه في حفل استقبال جائزة كلوج، الممنوحة في الولايات المتحدة (مكتبة الكونغرس) في 20 ديسمبر 2004، والمترجمة من الإنجليزية، يلمح بول ريكور بالنسبة إلى المعاملة بالمثل من قبل الآخرين ، فإن اليقين من القدرة على القيام بذلك هو بالتأكيد أمر حميمي ؛ ومع ذلك ، فإن كل منها يدعو إلى وجهاً لوجه: فالخطاب موجه إلى شخص قادر على الرد والتساؤل والدخول في محادثة وحوار. ومع ذلك، فإن ما ينقص في انخراط الآخرين في اليقين الخاص بالقدرة على القيام به، هو المعاملة بالمثل، التبادلية، التي تسمح لنا وحدها بالتحدث عن الاعتراف بالمعنى القوي. عندها أخضع ريكور المعاملة بالمثل لتوازن القوى بين الأفراد. في تفكيره، هناك بديهيتان: لا تُعطى المعاملة بالمثل تلقائيًا ولا تُكتسب دون صراع. هذا هو سبب طلبها؛ وهذا المطلب لا يخلو من الصراع والنضال. صحيح أن الجملة التالية تعيد هذه البديهيات إلى تجربة المجتمع في عصرنا وإلى الفضاء الغربي: “إن فكرة النضال من أجل الاعتراف هي في صميم العلاقات الاجتماعية الحديثة.” علاوة على ذلك، فإن أسبقية النضال تدعمها الأسطورة فقط. ان “أسطورة حالة الطبيعة تعطي المنافسة والتحدي والتأكيد المتغطرس للمجد الانفرادي دور الأساس والأصل؛ في حرب الكل ضد الكل، سيسود فقط الخوف من الموت العنيف. الفكرة التالية هي أن النضال من أجل الاعتراف يؤدي فقط إلى نتيجة مختلطة، مثقلة ببعض الاستياء من حقيقة أن الرابطة الاجتماعية التي تشكلت على هذا النحو لا تحتفي “بالاحترام الاجتماعي الموجه إلى القيمة الشخصية والقدرة على السعي وراء السعادة. حسب تصوره للحياة الطيبة. ثم يبدو أن الإحسان هو مصدر آخر للاعتراف. ثم يبرز السؤال حول ما إذا كان الرابط الاجتماعي يتشكل فقط في النضال من أجل الاعتراف، أو ما إذا كان هناك أيضًا في الأصل نوع من الإحسان المرتبط بالتشابه بين الإنسان والإنسان. في الأسرة البشرية العظيمة.” لذلك فإن الإحسان سيكون له أساس جيد مثل غطرسة البعض تجاه الآخرين. “يمكننا أن نجد الملاذ الأول لصالح المعاملة بالمثل في الطابع – تمامًا مثل بدائية مثل حرب الكل ضد الكل – في القانون الطبيعي حيث يتم الاعتراف بالاحترام المتساوي لجميع الأطراف المتعاقدة للرابطة الاجتماعية؛ وبالتالي فإن الطابع الأخلاقي للرابطة الاجتماعية سيكون غير قابل للاختزال. ” يلاحظ ريكور أنه في مجتمعات أخرى غير مجتمعاتنا، تشهد الهدايا الاحتفالية أيضًا على الاعتراف بالقيمة الشخصية لكل شخص في بحثه عن السعادة؛ أظهرت الأنثروبولوجيا أن القدر وعدد معين من الهدايا الاحتفالية مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بمفهوم أن كل شخص لديه السعادة في السباق من أجل الاحترام الاجتماعي. في المجتمعات القديمة، كان النضال من أجل الهيبة وفقًا لخيال كل شخص يحدد المعاملة بالمثل وفقًا للقدرات الشخصية التي تتطلب الاعتراف. يقول ريكور تبادل الهدايا الاحتفالي، وليس تبادل الهدايا بالمثل. ويحدد أن هذا “التبادل الاحتفالي” يجب عدم الخلط بينه وبين “التبادل التجاري” الذي يتكون من “البيع والشراء وفقًا لعقد التبادل”. ويضيف: “إن منطق تبادل الهدايا هو منطق المعاملة بالمثل الذي يخلق التبادلية. إنه يتألف من دعوة “رد الجميل” الواردة في فعل العطاء “. ليس من قبيل الصدفة أنه اختار مصطلح التبادلية (” منطق المعاملة بالمثل الذي يخلق التبادلية “)، بدلاً من المحبة والصداقة”. وبالتالي فهو يقلل من المعاملة بالمثل إلى تبادلين متماثلين للهدايا، وهو ما اقترحه بالفعل كلود ليفي شتراوس (التبادل المتبادل). تشير التبادلية إلى تكافؤ شعورين متطابقين تم تكوينهما مسبقًا، المحبة إلى شعور غير مجزأ لا يمكن فصله إلى شعورين مختلفين لأنه نتيجة تفاعل إحسان كل منهما تجاه الآخر. ان التبادل المتبادل للمشاعر الفردية عند ريكور ستُفتتح بالهدية لأن الهدية ستحتوي في حد ذاتها على دعوة لإعادة إنتاجها، من أين تأتي هذه الدعوة في فعل العطاء؟ أو بشكل أدق ما هي الطبيعة هذه الدعوة؟

يقول ريكور: “لقد سعى بعض علماء الاجتماع في الشيء المتبادل إلى قوة سحرية تجعل الهدية تنتشر وتجعلها تعود إلى نقطة البداية. أفضل أن أتبع أولئك الذين يرون في تبادل الهدايا اعترافًا بواحد من قبل الآخر الذي لا يعرف الآخر ويرمز إليه في الشيء المتبادل الذي يصبح تعهده. يأمل الجميع في أن يتم التعرف عليهم من قبل الآخرين بفضل شيء يدل على القيمة التي يفخرون بها. يعرّف ريكور هذه القيمة على أنها إمكانات الفرد، والتي يلخصها في خمس عبارات: القدرة على القول، والقدرة على الفعل، والقدرة على القول والمساءلة والوعود. سواء كانت هذه الإمكانات هي الملكات التي يريد كل منها أن يدركها الآخرون، فهذا لا يحل مسألة معرفة ما الذي يجعل هذه الإمكانات هي إمكانيات الجميع أو ما إذا كانت مشتركة. هل هي بيولوجية في طبيعتها وخصائص الجنس البشري؟ ما هو الشرط الذي يعطي كل فرد نفس المعنى لعمله، سواء كان التحدث، أو الإخبار، أو القيام، أو التحمل، أو الوعد؟ وأين يحصل التعهد، “الشيء المتبادل” على هذه القدرة على أن يقدرها كلاهما كرمز لقدراتهما الفردية؟

يضع ريكور تحليله أولاً في إطار اقتصاد التجارة الحرة والمنافسة حيث تسود قوة هيمنة البعض على الآخرين: يحاول العبد تحرير نفسه من خلال النضال، وخلال الهدنة يناشد الإحسان على أمل إطلاق مبدأ المعاملة بالمثل. لكن ريكور يتساءل: ألا يمكننا أن نناشد التبادل المتبادل للخير منذ البداية، وإنقاذ القتال؟ يؤدي هذا القلق بعد ذلك إلى القلق بشأن أصول المعاملة بالمثل. ونحن ندرك أنه في المجتمعات القديمة، يريد كل شخص أن يتم التعرف عليه من قبل الآخرين وفقًا لقدراته بفضل تبادل الهدايا المتبادلة التي أصبحت ممكنة بفضل الإحسان الطبيعي. لذلك يبدو من المنطقي قصر مفهوم المعاملة بالمثل على فكرة التناظر في استخدام هذه القدرات بين الشركاء. لذلك فإن مفهوم الاعتراف يأتي دائمًا في المرتبة الأولى فيما يتعلق بمفهوم المعاملة بالمثل. ولكن قد لا تكون هذه الرؤية هي الكلمة الأخيرة لبول ريكور على الرغم من حقيقة أنها مقدمة على أنها خاتمة لكتاب نُشر بعد وفاته بناءً على مؤتمر بتاريخ ديسمبر 2004. نعتقد أنه نهج تم تكييفه مع جمهوره يقترح هنا لجعل أتباع التجارة الحرة والتراكم الرأسمالي يفهمون بنية اجتماعية أكثر جوهرية تتضمن العطاء والمعاملة بالمثل. من يعرف أفضل من ريكور حقًا شكلي المعاملة بالمثل اللذان يولدان الصداقة والمسؤولية تجاه الآخرين، اللتين قيلتا بعبارات مقدسة من التحالف والبنوة في التقليد الذي كرمه بإيمانه؟ أليس كلا هذين الأمرين معلنًا من قبل كل المجتمعات البشرية في شكل تحريم سفاح القربى كأساس للمجتمع؟ ومع ذلك، فإن فكرة الاعتراف التي تفترض أنها شكلت القيمة التي يشير إليها كل فرد يمكن أن تدعمها الإشارة نفسها إلى نفس التقليد: الخوف والحسد. وملاحظة أرسطو عن الإحسان الطبيعي بين أعضاء من نفس النوع، والتي يتبناها تحت اسم التشبيه، ليست مجانية لأن هذا الإحسان داخل أي نوع قد تم ترسيخه بقوة من خلال علوم الحياة التي عارضها داروين بالفعل في التنافس بين الأنواع. السؤال الذي لا يزال مفتوحًا هو كيف يمكن لهذا الإحسان أن يؤدي إلى صداقة مشتركة أو محبة أو حتى احترام. بالنسبة لنا، يولد الاحترام من المعاملة بالمثل المتكافئة، المعاملة بالمثل التي تحدد المسافة بين المعاملة بالمثل السلبية والمعاملة بالمثل الإيجابية، أي القول عندما يكون الخوف من أن الآخر سيفسر موقفه على أنه معاد، يوازن بين الرغبة في أن يفسر الآخر نفس الموقف على أنه موقف خير. توسع هذه الأطروحة حدس ريكور الأخير: “ربما يكون هذا التشابك في النضال والاحتفال مؤشرًا لعلاقة بدئية مطلقة في منبع الرابطة الاجتماعية بين عدم الثقة في حرب الكل ضد الكل والعطاء الذي يثير لقاء الآخر الإنسان، يا صديقي الانسان.”. إنه من إضفاء الطابع النسبي على هذين المنظورين المتعارضين تنشأ الفرصة لتجاوز الموقف المتردد الذي تؤدي إليه مواجهتهما، بكلمة قالها أحدهما، وكررها الآخر، يكون لها بالنسبة للبعض معنى مكمل للمعنى الذي تتضمنه. للآخرين، أو حتى قيمة مشتركة؛ كلمة غالبًا ما تُترجم في المجتمعات البدائية إلى عروض رمزية. طالما ساد الإحسان، فإن هذه المعاملة بالمثل تخلق المحبة والصداقة. تقف في المسافة الصحيحة. القيمة المعنية إذن هي المرجع الثالث بين الأشخاص الذين يعرفهم الجميع باستمرار. كل منها تحركه الرغبة في أن تكون الثالث، أو التعبير عنها، أو الضامن لها. لكن شرط أن تكون الطرف الثالث هو المشاركة في علاقة المعاملة بالمثل التي هي مصفوفتها. الدعوة هي قوة العقل الأخلاقي الذي لا ينتمي إلى الهبة ولا للانتقام بل للمعاملة بالمثل.

في المعاملة بالمثل، يتعين على كل شخص تسجيل مطالبته لتجسيد الطرف الثالث أو الاعتراف به من خلال منظور العرض الرمزي. وبالتالي، فإن المنافسة التي سيتم الاعتراف بها تفترض التكوين المسبق للمرجع الأخلاقي المشترك الذي تشهد عليه الأغنية والرقص وتجلي الوجه والزينة والقناع والتعهد. وبعبارة أخرى، فإن ولادة الشخص المتكلم هي نشأة الوعي المشترك للإنسانية في مصفوفة المعاملة بالمثل. ومانا تبدو ساحرة بالفعل لأنها كفاءة الثالثة، فالمعاملة بالمثل هي فكرة مطلوبة غالبًا لقول تفاعل فيزيائي أو بيولوجي. يمكن تسمية المعاملة بالمثل بأنها رسمية لأنها لا تعدل جوهر شروط التفاعل: فهي تعمل كإطار منطقي لها ولا تؤثر على محتواها: إذا كانت مسألة هياكل مادية على سبيل المثال، فستظل تلك الأشياء مادية في طبيعة سجية. يمكننا أن نقول أنثروبولوجيا المعاملة بالمثل حيث يتم تحويل البيانات التي يتم إدخالها إلى طاقة نفسية. لماذا إذن هي أنثروبولوجية وليس نفسية؟ لأن الأشخاص فقط هم من يمكنهم الشهادة على هذه التجربة، أي البشر عندما يدركون ذلك فيما بينهم، ولكن من أين تأتي الذات؟

تولد الحساسية عند واجهة العالم الحي والعالم المادي، في واجهة الطاقة البيولوجية والطاقة الفيزيائية، ومن أجل الكلية العضوية، الشعور الذي نسميه الذات. لا تواجه الذات العالم كقوة أجنبية تدعي أنها مقبولة أو معترف بها، فهي تبدو وكأنها تحرر نفسها من العالم، وكأنها تحرر نفسها من القوى المعادية للعالم الحي والعالم المادي: حتى يمكن للمرء أن يقول أن الذات ليست سوى ديناميكية التحرير هذه، وأنها مثال على الحرية. هذه الحرية ليست فقط تحررًا من الطبيعة الفيزيائية أو البيولوجية، إنها الكفاءة، وهذه الكفاءة تُعرف من خلال حقيقة أنها قادرة على تحويل قوى الطبيعة البيولوجية والفيزيائية، لنسبية بعضها البعض … لتوليد نفسها. تصبح الذات هي الموصل الذي يحرك القوى المختلفة التي يمكن استثمارها في إنتاجها. لذلك فإن كل الكائنات الحية والمفكرة تميل إلى الكمال، كما يقول الفيلسوف، ولن نتفاجأ بالإبداع الهائل الذي يظهرونه لإكمال أنفسهم، فإذا كانت الذات فعالة فلا بد من اعتبارها قوة. في مواجهة العالم، فإن حرية الذات مرتبطة بعد ذلك بما يمكنها حشده لتحرير نفسها ليس فقط من القوى التي تتحقق لأنفسهم ولكن أيضًا من القوى الذاتية الأخرى التي مثلها تتنازع مع العالم من أجل إخضاعها لقانونها. يُطرح السؤال هل تستطيع الذات أن تجد حرية أسمى تحررها من حدود القوة والصراع مع الآخرين من أجل الاعتراف بها؟

تتم الإجابة على السؤال من خلال المعاملة بالمثل بين نفس الشخص ونفس الآخر. هذه المعاملة بالمثل تجعل أي تعبير عن القوة بين أحدهما أو الآخر نسبيًا، وبالتالي القوى المشاركة في نشأة أحدهما أو الآخر (إذا أطلقنا على الآخر واحدًا من الآخر). لقد قلنا إن الحرية تنبع من نسبية هذه القوى. في المعاملة بالمثل بين الذات للذات والآخر، تنشأ حرية مشتركة. لقد أطلقنا عليها اسم الثالثة منذ ولادتها فهي لا تنتمي لأحد ولا للآخر بل تخص الواحد والآخر في نفس الوقت. هذه الحرية المشتركة دون الرجوع إلى أي قوة على الإطلاق: بين حرية الفرد وحرية الآخر لا يوجد شيء في الواقع، ومن هذا لا شيء تولد مع ذلك حرية نقية، من لاشيء، التي من أجلها مصطلح التي تدعي أنها مناسبة لوصف نشأتها هي من الخلق. وإذا تم فهمها وفقًا للمنطق التقليدي، فإن هذه الحرية المشتركة ستظهر كنهاية لسلسلة خطية من الأسباب والنتائج: سوف تتكشف الذات من قبل لتلتقي بالآخرين وستبتهج بهذا. الانفتاح مثل الزهرة في أزهارها. سيصبح وجوده كيانه في العالم. إن الملكية، الذات، تفكير الذات في نفسها من شأنه أن يرسم مسبقًا قبول الآخرين. سوف تدعو الذات الآخر إلى إتقان نفسها. قد تكون الحرية المشتركة نتيجة للتطور، لكن الثالثة ليست الزكاة. إنها تتولد من المعاملة بالمثل بين ذات المرء وذات الآخر. الإنسان لا يكتفي بكونه هو نفسه، إنه وعي، ويفترض الوعي أن الذات تنعكس على نفسها عندما تشارك شروط وجود الذات الأخرى في نشأتها. حقيقة أن وجود الذات للفرد يمكن أن يساهم في وجود الذات للآخر يخلق شركة بين الاثنين والتي هي نفس مشتركة (وبالتالي). الذات لا تُلقى في العالم، إنها تأتي إلى العالم من رحم ينتمي إلى العالم. يخطط العالم لعلاقة المعاملة بالمثل قبل الإزهار الذاتي، والذي يسمح للزهرة أن تكون زهرة لزهرة أخرى. حتى الزهرة تخضع ازدهارها لهذه المجتمع. وجمالها مرتب بالكامل لتحقيق هذا الحب. فالوجود من ناحية لا يسبقه، والوعي من ناحية أخرى لا يتبع كونه خاصًا بالذات)، ولكن يتم منحه في نفس الوقت مثل الأخيرة من قبل مبدأ المعاملة بالمثل. ” بواسطة دومينيك تومبل مارس 2015

الهامش2:

إن القول بأن هذه المعاملة بالمثل تخلق التبادلية عندما تكون المصلحة هي الأساس للعلاقة الاجتماعية، فهذا يعني أن التبادلية هي كذبة اجتماعية، وهي فكرة اعتبرها موس للحظة وأن بورديو سيدافع عنها. يقول ريكور شيئًا آخر: أن منطق تبادل الهدايا هو منطق المعاملة بالمثل وأنه لا يمكن للمرء أن يفسر هذه الدعوة على أنها مصلحة تحفز “التبادل” دون إعادة تقديم حساب “تبادل السوق” في ظل مجانية الهدية. بحكم التعريف، تحظر الهدية أن يقوم الآخر بإلغاء طابعها غير المبرر وغير المبالي كما لو كان مجرد تبادل (قد يقول ريكور مثل “التبادل التجاري”). سيتم رفض الهدية بعد ذلك إلى حد أنه، كما يقول مارسيل موس ، سوف يشعر المتبرع بالإهانة. يجب إيجاد دافع آخر لتبرير هذه الدعوة من خلال الهبة.

الرابط:

http://dominique.temple.free.fr/reciprocite.php?page=journal_2&id_article=88

المصدر:

Anthropologie philosophique. Écrits et conférences 3, Paris : Seuil, 2013. Mis en ligne sous le titre « Devenir capable, être reconnu ». Lire aussi “La liberté”, article publié en 1971 dans l’Encyclopaedia Universalis. Vol. 9.

كاتب فلسفي