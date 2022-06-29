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التخطيط: استقرار معدل التضخم الشهري وارتفاع السنوي في أيار

أعلنت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، عن استقرار معدل التضخم الشهري لشهر أيار الماضي وارتفاعه السنوي، مبينة أن الإنفاق على الغذاء يشكل 30 بالمئة من نسبة دخل الأسرة الشهري.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن “معدل التضخم لشهر ايار الماضي استقر بنسبة 0.2%، وهي نفس النسبة التي شهدها شهر نيسان الماضي”، مبينا ان “معدل التضخم السنوي لشهر ايار لسنة 2022 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت 5.4%”.

واضاف، ان “الإنفاق على الغذاء يشكل 30 بالمئة من نسبة دخل الأسرة الشهري إلا أن قسم الغذاء والمشروبات غير الكحولية لم يشهد ارتفاعا كبيرا فيه خلال شهر أيار الماضي نتيجة الدعم الحكومي من خلال توفير مفردات البطاقة التموينية وبالتالي حافظ هذا القسم على استقراره”.

واشار الى ان “المجاميع السلعية التي كانت الأكثر ارتفاعا في الأسعار لشهر ايار من عام 2022 هو قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة التي ارتفعت بنسبة 1.9 بالمئة، وقسم الترفيه والثقافة ارتفع ايضا بنسبة 1.5 بالمئة، وقسم المطاعم والفنادق ارتفع بنسبة 1.2 بالمئة”.

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