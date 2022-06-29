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الرئيس بارزاني يعزي بفقدان أكاديميين كورديين ويدعو لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الجرائم

الرئيس بارزاني يعزي بفقدان أكاديميين كورديين ويدعو لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الجرائم

أعرب الرئيس مسعود بارزاني،  الثلاثاء، عن تعازيه بفقدان أكاديميين كورديين، داعياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وقال الرئيس بارزاني في بيان: «حزين للغاية لاستشهاد الدكتور كاوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه خان اللذين توفيا في حادث إجرامي اليوم».

وأضاف «أتقدم بأحر التعازي لأسر وأقارب ورفاق ومعارف الشهيدين ولجميع الأكاديميين والمدرسين في كوردستان، وأشاطرهم الأحزان، وأسأل الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان».

وختم الرئيس بارزاني  بيانه بالقول: «أدعو الجهات المعنية إلى معاقبة الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الجرائم».

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