الضحية نجا بإعجوبة.. سرقة 20 مليون دينار بسطو مسلح جنوبي العراق

أفاد مصدر امني في ميسان، يوم الاربعاء، بأن مسلحين سطوا على منفذ لتوزيع الرواتب وسرقوا 20 مليون دينار وسط مدينة العمارة.

وقال المصدر ان “مسلحين اثنين يستقلون دراجة نارية اقتحموا منفذ لصرف الرواتب في حي (العبجية) وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وقاموا بسرقة مبلغ 20 مليون دينار تحت تهديد السلاح”.

واشار الى ان “صاحب المنفذ نجا بإعجوبة من الاطلاقات النارية أطلقها السارقان”، مضيفاً أن “دوريات الشرطة توجهت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً للتوصل إلى هوية المسلحين”.

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