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بسبب شراء “سينما” ب 1,4 مليار دينار.. النزاهة تستقدم مسؤولاً حكومياً

اعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن صدور أمر باستقدام مدير عام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لاحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

واكدت ان محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية اصدرت امر استقدام بحق مدير عام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – هيئة الاعاقة والاحتياجات الخاصة؛ لثبوت احداثه الضرر عمدا بالمال العام.

واضافت ان المدير العام ارتكب مخالفات في شراء قطعة أرض مشيد عليها (سينما) من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي المساهمة في الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية وتسديد سعر شرائها البالغ(1,400,000,000) مليار دينار دون اتمام إجراءات نقل ملكيتها، الامر الذي ادى الى الحاق الضرر بالمال العام.

وأوضحت الدائرة ان المحكمة اصدرت امر الاستقدام بحق المسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن شخصين آخرين في نفس القضية وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع ايقاع الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لهم ومنع سفرهم؛ كون الجريمة واقعة على المال العام.

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