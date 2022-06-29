تحويل القصر الرئاسي لمتحف عالمي.. برلماني: بابل على أعتاب تطور عمراني هائل بفضل الصين

كشف نائب عن محافظة بابل، اليوم الأربعاء، عن وجود مذكرة تفاهم مع الصين يمكن بموجبها أن تشهد المحافظة “تطوراً عمرانياً هائلاً، فيما بيّن أن هناك نية لتحويل القصر الرئاسي إلى متحف عالمي وانشاء مدينة “الحلة الجديدة”.

وقال النائب عن المحافظة، عضو لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، إن “زيارة السفير الصيني الى بابل كانت للإطلاع على المدينة الاثرية وتشجيع السياحة والعمل على استثمار القصر الرئاسي وتحويله الى متحف عالمي يستقبل الزوار من انحاء العالم”.

وأضاف السعبري أن “هناك مذكرة تفاهم بين هيئة استثمار بابل مع الجانب الصيني ، لتنفيذ عدة مشاريع استثمارية في المحافظة وأهمها تنفيذ مدينة الحلة الجديدة والتي ستكون بمساحة (20) مليون متر مربع وتكفي لـ 63 الف وحدة سكنية وتضم العديد من الوحدات الخدمية من مستشفى وملعب ومراكز شرطة واخرى صحية وطرق محورية وجسور”.

وكان السفير الصيني لدى العراق “تسوي وي” زار بابل وبحث مع مسؤوليها الفرص الاستثمارية وكيفية مساهمة بلاده بذلك.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد وضع في 2022-06-18 حجر أساس مشروع مدرسي ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية، والتي تضمنت بناء 1000 مدرسة نموذجية في عموم العراق، فيما بحث وزير الصحة العراقي هاني موسى العقابي، في 21 / 6/ 2022، إنشاء أربع مدن طبية و15 مستشفى في مختلف مدن البلاد ضمن مشاريع الاتفاقية الصينية.

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