“تدوير” تكثف جهودها وخطط عملها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

29 يونيو، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) عن استعداده لاستقبال عيد الأضحى المبارك و ذلك من خلال اتباع خطة عمل شاملة تنسجم مع الزيادة المتوقعة للنفايات خلال عطلة العيد.

ويأتي ذلك انطلاقاً من مساعي المركز الرامية إلى توفير أقصى درجات السلامة والصحة العامة للمجتمع وضمان استمرارية الأعمال خلال فترة العيد وفق أعلى المعايير والمستويات. وتشمل الخدمات التي يوفرها المركز جمع ونقل النفايات البلدية الصلبة وأعمال النظافة العامة وخدمات مكافحة آفات الصحة العامة وحجز الحيوانات السائبة.

وبهذا الصدد قال سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) : “ يعمل المركز بشكل مستمر على تكثيف جهود الخدمات التي يوفرها لمجتمع إمارة أبوظبي والتي تشمل خدمات الجمع والنقل ومكافحة آفات الصحة العامة، وذلك في جميع المناطق الحيوية في الإمارة بما فيها مدينة أبوظبي، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة، وخلال عطلات الأعياد والمناسبات التي يتوقع أن تشهد خلالها الإمارة زيادة في الطلب على خدمات (تدوير). واستعداداً لعيد الأضحى المبارك، وضع المركز خطة عمل شاملة تتناسب مع كافة متطلبات النظافة العامة، بهدف الحفاظ على المظهر العام لإمارة أبوظبي وبما يلبي تطلعات المجتمع”.

جمع ونقل النفايات

سيعمل المركز خلال عيد الأضحى المبارك على تقديم خدمات جمع ونقل النفايات البلدية والصلبة وخدمات النظافة العامة بما فيها خدمات الكنس اليدوي والآلي على الطرق الرئيسية، وتنظيف وغسيل مصليات العيد من الخارج، وزيادة عدد الحاويات في المسالخ، وتعزيز خدمات النظافة العامة للجسور وأنفاق المشاة، وتنظيم حملات مكثفة لعدد من المواقع الرئيسية بشكل يومي تشمل جامع الشيخ زايد الكبير والمساجد ومصليات العيد، والمسالخ الحكومية، والحدائق والمنتزهات العامة، والقصور، والأسواق العامة كأسواق الأسماك واللحوم والفواكه والخضروات. ولضمان تقديم أفضل المستويات ستقوم (تدوير) بزيادة أعداد عمال النظافة بمعدل 248 عامل إضافي، والحاويات بمعدل 260 حاوية إضافية، فضلاً عن زيادة أعداد معدات وأدوات التنظيف لضمان تلبية كافة متطلبات خدمات جمع ونقل النفايات البلدية والصلبة، وخدمات النظافة العامة في مختلف أنحاء الإمارة.

مكافحة آفات الصحة العامة

وعلى صعيد خدمات مكافحة آفات الصحة العامة سيوفر المركز مجموعة من الخدمات قبل وخلال فترة عيد الأضحى المبارك تشمل عمليات المسح الحشري لجميع الآفات، وعمليات المكافحة في جميع مناطق الإمارة وذلك ضمن تقديم خدمات مجدولة لمكافحة آفات الصحة العامة تشمل البعوض والذباب والقوارض والصراصير، بمواقع مختلفة في إمارة أبوظبي تضم 1091 مسجد، و20 مسلخ، و90 حديقة ومنتزه، و247 موقع سكني، بالإضافة إلى الأسواق العامة كأسواق اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه.

ويتم تنفيذ جميع الخدمات من خلال كوادر فنية متخصصة تضم 1354 شخص، ويصل إجمالي عدد السيارات والمعدات التي تخصصها تدوير لتقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة إلى 370 سيارة، و2387 معدة متطورة لضمان تقديم الخدمات بما ينسجم مع أفضل المتطلبات.

فرق ميدانية للطوارئ

وسيوفر المركز فرق ميدانية للطوارئ تقتصر مهامها على استلام تنفيذ طلبات خدمات الجمع والنقل الواردة من الجمهور والشركات من الجهات الحكومية، وأخرى لاستلام وتنفيذ طلبات خدمات مكافحة آفات الصحة العامة الواردة من الجمهور.

رصد الحيوانات السائبة

وتشمل خدمات المركز خلال عيد الأضحى المبارك توفير خدمة رصد الحيوانات السائبة مثل القطط والكلاب في مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة حيث يتم التعامل مع الحيوانات السائبة ضمن الإجراءات المعتمدة ومن ثم إرسالها إلى مستشفى أبوظبي للصقور لتقديم الرعاية المناسبة لها.

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نبذة عن مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) :

مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) هو الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بخدمات إدارة النفايات من الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن منها بطريقة فعالة واقتصادية في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى توفير خدمات مكافحة اَفات الصحة العامة. كما أن المركز لا يألو جهداً لرفع مستوى الوعي البيئي لدى سكان الإمارة بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على ممارسة وتبني السلوك البيئي السليم، الذي من شأنه دفع عجلة التنمية المستدامة. يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.Tadweer.gov.ae.



Asma Fawaz

Account executive

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