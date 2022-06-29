خمسمائة مليون دينار : تعويضات للنواب الصدريين المستقيلين

بقلم مهدي قاسم

كتاب موجه من قبل نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي إلى رئاسة اللجنة المالية النيابية يطلب فيه مكافأة كنهاية خدمة لكل نائب من نواب التيار الصدري بعد الاستقالة العاجلة من عضوية مجلس النواب بناء على أوامر قائدهم الأوحد ليستقيلوا جميعا !***

بينما هو ــ أي النائب الصدري ــ لم يعمل أكثر من شهر أو أقل ليحصل على خمسمائة مليون برمشة عين وخربشة قلم وتوقيع مُذَّيل ..

ففي حقيقة الأمر أنا لا استغرب حدوث مثل هذا الأمر في بلاد العجائب والغرائب كالعراق حاليا ، حيث يمكن أن يحدث أي شيء من هذا القبيل وبكل بساطة طالما الأمر يتعلق بنهب المال العام ـــ فوق ذلك ـــ بفتوى من بعض ” علماء ” و رجال دين ** بذريعة : أن المال العام صاحبه مجهول!!؟ ..

وقد كتبت تعليقا عن هذا الموضوع .. ولكنني فضّلت التريث في النشر ، بحكم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، و التي ياما قرأنا فيها أخبارا مفبركة ، وكتبنا على أساسها تعليقات ليتضح فيما بعد أن الخبر ملفّق أصلا !..

لذا فأنا أنتظر فقط للتأكد من مصداقية الخبر ( بالطبع ليس اعتقادا مني بنزاهة القياديين الصدريين أو لكونهم نزيهين جدا ــ فهم لم يكونوا كذلك مطلقا ، طيلة مشاركتهم في السلطة 19 عاما ـ) أنما توقيت النشر بالضبط و الآن وفي هذا الوقت من تشدقات مقتدى الصدر ضد الفساد والفاسدين ، هو الذي دفعني إلى هذا التريث والانتظار الضروري للتأكد من مصدر ومصداقية الخبر في آن واحد ..

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**** صورة الوثيقة : نقلا عن مواقع الفيس



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