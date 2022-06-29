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رئيس إقليم كوردستان يعزي ملك الأردن وعوائل الضحايا بحادث ميناء العقبة

رئيس إقليم كوردستان يعزي ملك الأردن وعوائل الضحايا بحادث ميناء العقبة

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني،  الثلاثاء، عن تعازيه للأردن حكومة وشعباً وللملك عبدالله الثاني، بحادث ميناء العقبة.

وقال نيجيرفان بارزاني عبر تويتر: «نتقدم بخالص العزاء لجلالة الملك عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وعوائل الضحايا وحكومة وشعب الأردن الشقيق ونشاطرهم أحزانهم بهذا بالمصاب الأليم إثر الحادث الذي وقع في ميناء العقبة، داعين الله تعالى أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل».

وارتفعت حصيلة القتلى جراء تسرّب غاز سام من حاوية سقطت من باخرة في ميناء العقبة، أمس الاثنين، إلى 13 شخصاً.

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