رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل منتخب العراق لكرة الصالات للسيدات

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 28 حزيران (يونيو) 2022، منتخب العراق لكرة الصالات للسيدات، الذي تشكّل أغلبية لاعباته من إقليم كوردستان.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس الحكومة التهاني للمنتخب بعد تتويجه بالمركز الأول في بطولة غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات، التي أقيمت مؤخراً في المملكة العربية السعودية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الرياضة، وإلى جانب فوائدها الصحية، فإنها تؤدي دوراً رائداً في التعارف والتبادل الثقافي بين دول العالم.

كما أبدى سعادته بالتنسيق والتعاون المثمر بين اعضاء المنتخب الذي يضم في صفوفه مختلف مكونات العراق، وقد تمكنوا سوية من تعزيز مكانة العراق.

كذلك عبّر رئيس الحكومة عن سعادته بأن نساء كوردستان، ومثلما كان لنساء البيشمركة دور أبهر العالم في الجبهات للدفاع عن كوردستان والتصدي لإرهابيي داعش، فإنهن اليوم يلعبن دوراً مهماً من خلال تحقيق النجاح الباهر في الرياضة والظفر بالمركز الأول لمنتخب العراق.

إلى ذلك، أعرب فراس بحر العلوم عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيس الوفد وأعضاء منتخب كرة الصالات للسيدات، عن الشكر والامتنان لرئيس الحكومة على اهتمامه ودعمه للرياضة والرياضيين.

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