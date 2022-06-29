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شاحن موحّد في دول الاتحاد الأوروبي لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة

لن يحتاج المستهلكون بعد الآن بموجب القواعد الجديدة إلى شاحن مختلف، كلما اشتروا جهازاً جديداً، إذ سيكون بإمكانهم استخدام شاحن واحد لكل أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم.

Deutschland | Handy-Aufladekabel | Symbolbild

بدلا من كل هذه الشواحن، سيكون هناك شاحن موحد لكل الأجهزة المحمولة في الاتحاد الأوروبي

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مع النواب الأوروبيين، الثلاثاء (السابع من يونيو/ حزيران 2022)، على فرض شاحن سلكي موحّد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية في غضون عامين، وسط استياء شركة “آبل” التي عارضت هذا الإجراء.

وانتقدت شركة “آبل” بشكل خاص تشريعا مقترحا باعتباره يقوض الابتكار. وقالت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إن هذه الخطوة قد تفرض التخلص من الكثير من المنتجات الحالية دون وجود حاجة لذلك. ووفقا للاتفاق، سيكون النمط سي من الناقل التسلسلي العام (يو إس بي-سي) هو نمط الشحن الموحد في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان أن “المستهلكين لن يحتاجوا بعد الآن بموجب القواعد الجديدة إلى جهاز وسلك مختلفين للشحن كلما اشتروا جهازاً جديداً، إذ سيكون بإمكانهم استخدام شاحن واحد لكل أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم”.

وأضاف البيان أن “الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن والخوذ والكاميرات الرقمية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة، في حال كانت قابلة لإعادة الشحن بواسطة سلك، ينبغي أن تكون مزودة بحلول خريف 2024 بمنفذ يو إس بي من النوع سي، بغض النظر عن الشركة المصنّعة”.

ويهدف التشريع لتقليل النفايات الإلكترونية وتحسين رضا المستهلكين. ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن أجهزة الشحن التي يتم التخلص منها تتسبب في نفايات إلكترونية تصل إلى 11 ألف طن كل عام. ويتعين الآن على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء التصديق على اللوائح، لتدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2024.

ويُتوقع أن تُفرض متطلبات مماثلة بالنسبة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة “في غضون 40 شهراً من دخول النص حيز التنفيذ”، أي بحلول عام 2026.

ف.ي/ص.ش (أ ف ب)

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