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طبق روسي “يغزو” قائمة طعام قمة الناتو في مدريد

أثار اختياره حالة من الدهشة بين الحاضرين

ملك إسبانيا يلقي كلمة خلال حفل عشاء على هامش قمة الناتو في مدريد (رويترز)

بينما كان المسؤولون الدوليون والصحافيون ينتظرون وصول الرئيس الأميركي جو بايدن وغيره من قادة العالم لمقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في ضواحي مدريد يوم الثلاثاء، شعروا بالارتباك عندما وجدوا “سلطة روسية” على رأس قائمة الطعام.

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“سلطة روسية” على رأس قائمة الطعام في المركز الإعلامي لقمة الناتو (رويترز)​​​​​​​

وعلى الرغم من أن مزيج البازلاء والبطاطا والجزر والمايونيز عنصر أساسي في قوائم المطاعم الإسبانية، فقد أثار وجود هذا الطبق في القائمة حالة من الدهشة قبل القمة التي من المتوقع أن تُصنف فيها روسيا على أنها تهديد أمني في المفهوم الاستراتيجي الجديد للتحالف بسبب هجومها على أوكرانيا.

وقال الصحافي إيناكي لوبيز لقناة لا سيكستا الإسبانية “سلطة روسية في قمة حلف الأطلسي؟ أنا مندهش قليلاً من اختيار هذا الطبق”.

وقُدمت قائمة الطعام، التي ضمت طبقاً رئيسياً من اللحوم إلى جانب نشويات، لوزراء الدفاع والخارجية الزائرين في مأدبة بقصر الباروك سانتا كروز في وسط مدريد مساء الثلاثاء.

وقائمة الطعام من إعداد الطاهي الإسباني الشهير خوسيه أندريس الذي قدم برنامجاً متخصصاً في الطهي وفنونه على شبكة “نتفليكس”.

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