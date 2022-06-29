في ديالى.. “عيون جعفر” تنقذ 50 الف عراقي

اكد مسؤول حكومي، الاربعاء، بان عيون مائية تحولت الى طوق نجاة لاكثر من 50 الف عراقي شرق ديالى.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث ،ان” عيون جعفر والتي تتدفق مياهه في منخفض حران وصولا الى سد مندلي ومنها الى محطة الاسالة المركزية تحولت الى طوق نجاة لتامين مياه الشرب لاكثر من 50 الف نسمة من سكان الحدود”.

واضاف الخزاعي،ان” قوة مياه عيون جعفر تصل الى نصف م3/ ثانية تؤمن مياه الشرب وسقي بعض البساتين”، مؤكدا ان “ما يتردد عن توقف تدفق مياهه غير صحيح وهي لاتزال تشكل مصدر المياه الرئيسي للمدن الحدودية خاصة مندلي وقزانية”.

واشار الى ان” عيون جعفر والتي تقع ضمن حدود ايران وتندفع مياهه بقوة صوب الاراضي العراقية تشكل ظاهرة بيئية نادرة عمرها الالاف السنين وكانت بمثابة شريان مهم لسقي البساتين خاصة وان مياهه تزداد في مواسم الامطار والسيول بشكل كبير”.

وتعد مندلي وقزانية من اهم واشهر المدن الحدودية شرق ديالى ويعتمد جزء كبير من اهاليها على الزراعة وتربية الثروة الحيوانية.

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