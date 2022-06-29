متحدث حكومة كوردستان: قاتل الأستاذين الجامعيين يمثل أمام القانون

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، الثلاثاء، مثول قاتل الأستاذين الجامعيين أمام القانون لينال جزاءه العادل.

وفي وقت مبكر من امس، فتح طالب مفصول من جامعة سوران النار على الأستاذين الجامعيين في جامعة صلاح الدين الدكتور كاوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه خان، مما أودى بحياتهما.

وتوفي الدكتور إسماعيل عميد كلية القانون في المستشفى متأثراً بجروحه بعد إطلاق النار عليه داخل الحرم الجامعي، فيما قضى الدكتور إدريس التدريسي في كلية الهندسة على يد المهاجم نفسه. واعتقلت القوات الأمنية المجرم وأحالته إلى الجهات المختصة.

وفي بيان عزّى فيه ذوي الاستاذين، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل: «نشكر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.. لاعتقال المجرم في فترة قصيرة وإحالته للمثول أمام القانون».

وأشار إلى أن الاستاذين الجامعيين اُستشهدا في حادث إجرامي.

وأكد المتحدث الحكومي أن رئيس الحكومة أعرب عن تصميمه على اتخاذ وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية كل الإجراءات الكفيلة للقضاء على الأسلحة غير المرخصة والتصدي للمجرمين مهما كان شأنهم.

وفي وقت سابق من امس، دعا الرئيس مسعود بارزاني السلطات المعنية إلى الاقتصاص من المجرم الذي أقدم على قتل الأستاذين بدم بارد.

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