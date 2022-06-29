مجلس الوزراء يقرر تعيين الأوائل وحملة الشهادات من الخريجين

قرر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، تأليف لجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات: (التخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية)، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، تتولى اتخاذ الإجراءات لغرض تحويل المحاضرين والإداريين والعقود والأُجراء وقرّاء المقاييس في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، على وفق قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) المعدّل بقرار مجلس الوزراء (337 لسنة 2019)، وتعيين الأوائل وحملة الشهادات من الخريجين، وتُرفع توصياتها إلى رئيس الوزراء للبت فيها.وذكر بيان المكتب الإعلامي للمجلس، أن الكاظمي أشار، في مستهل الجلسة، إلى الظروف الاستثنائية التي تشكلت بها الحكومة الحالية، والتحديات التي واجهت عملها، وتركيزها على الجانب الخدمي في ما يخص احتياجات المواطنين، وآخرها كان وضع الحجر الأساس لألف مدرسة في عموم العراق ضمن الاتفاقية العراقية الصينية، من مجموع ثمانية آلاف مدرسة ستشيّد على ثلاث مراحل.واستعرض رئيس الوزراء زيارته الرسمية الناجحة إلى كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تخللتها مناقشات بشأن عددٍ من القضايا المشتركة في ما يخص الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي، ودور العراق في ترطيب الأجواء من أجل استقرار العراق وأمن المنطقة.وقال الكاظمي: عملنا سيستمر إلى اللحظة الأخيرة من عمر هذه الحكومة، لغاية تشكيل حكومة جديدة، يجب علينا أن نعمل ليلاً ونهاراً لتذليل جميع العقبات والتحديات.كما قرر المجلس أن تقوم وزارة المالية بتمويل مبلغ (169423803000) دينار إلى وزارة الصحة لتعيين ذوي المهن الطبية والصحية، والمشمولين بقانون التدرّج الطبي والصحي (6 لسنة 2000) وتعديلاته، من إجمالي المصروفات الفعلية وعلى مستوى الدولة أو وزارة الصحة، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرفق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022″.

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