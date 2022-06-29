معزياً بفقدان اكاديميين اثنين .. مسرور بارزاني : على الأجهزة الأمنية القضاء على الأسلحة غير المرخصة

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، الثلاثاء ، انه يجب على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الأسلحة غير المرخصة والتصدي للمجرمين والمخربين مهما كان شأنهم ومستوياتهم ، معبراً عن حزنه الشديد باستشهاد كل من الدكتور كاوان إسماعيل عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين والدكتور إدريس حمه خان أستاذ في كلية الهندسة ، من قبل طالب مفصول من كلية القانون.

مسرور بارزاني ، قال في برقية تعزية بالمناسبة ” أحزننا بشدة استشهاد كل من الدكتور كاوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه خان”.

مضيفاً ، إن ” فقدان هذين الأستاذين الجليلين يمثل فاجعة مأساوية”.

مردفاً ” إذ نتقدم بأصدق التعازي والمواساة لذويهما وعائلتيهما وأنفسنا، فإننا نشاطرهم أحزانهم ونسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.”

وتابع رئيس الحكومة ، بالقول ” لقد تمكنت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من القبض على المجرم في فترة قصيرة وإحالته إلى القانون لينال جزاءه العادل”.

مشدداً ، بالقول ” يجب على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على الأسلحة غير المرخصة والتصدي للمجرمين والمخربين مهما كان شأنهم ومستوياتهم”.

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