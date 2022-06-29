Posted on by

معزياً بفقدان اكاديميين اثنين .. مسرور بارزاني : على الأجهزة الأمنية القضاء على الأسلحة غير المرخصة

معزياً بفقدان اكاديميين اثنين .. مسرور بارزاني : على الأجهزة الأمنية القضاء على الأسلحة غير المرخصة

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ،  الثلاثاء ، انه يجب على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الأسلحة غير المرخصة والتصدي للمجرمين والمخربين مهما كان شأنهم ومستوياتهم ، معبراً عن حزنه الشديد باستشهاد كل من الدكتور كاوان إسماعيل عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين والدكتور إدريس حمه خان أستاذ في كلية الهندسة ، من قبل طالب مفصول من كلية القانون.

مسرور بارزاني ، قال في برقية تعزية بالمناسبة ” أحزننا بشدة استشهاد كل من الدكتور كاوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه خان”.

مضيفاً ، إن ” فقدان هذين الأستاذين الجليلين يمثل فاجعة مأساوية”.

مردفاً ” إذ نتقدم بأصدق التعازي والمواساة لذويهما وعائلتيهما وأنفسنا، فإننا نشاطرهم أحزانهم ونسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.”

وتابع رئيس الحكومة ، بالقول ” لقد تمكنت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من القبض على المجرم في فترة قصيرة وإحالته إلى القانون لينال جزاءه العادل”.

مشدداً ، بالقول ” يجب على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على الأسلحة غير المرخصة والتصدي للمجرمين والمخربين مهما كان شأنهم ومستوياتهم”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close