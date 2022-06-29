Posted on by

«منصة إلكترونية» للتعيين في النجف

«منصة إلكترونية» للتعيين في النجف

 النجف الأشرف: حسين الكعبي
اعتمدت محافظة النجف الأشرف منصة إلكترونية للتعيين بدوائرها، بعد تخصيص 1000 درجة وظيفية للمحافظة من خلال قانون الدعم الطارئ.
وقال معاون المحافظ لشؤون الأقضية والنواحي عبد الحسين الشبلي : إن التقديم سيكون عن طريق منصة إلكترونية بعد أن ترسل الوحدات الإدارية حاجة دوائرها الرسمية من الدرجات والاختصاصات المطلوبة، التي ستشمل بها أيضاً أقضية ونواحي المحافظة، منوهاً بأن المنصة ستضمن الحصول على فرص متساوية للجميع بالحصول على التعيين، من دون تدخل من جهات متنفذة
أو غيرها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close