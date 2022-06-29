منظمة تتوقع قطع ايران لامدادات الغاز المصرى والقطرى والاسرائيلى لاوروبا حال اندلاع حرب بالخليج

بيان صحفى

قالت منظمة العدل والتنمية للدراسات ان اندلاع حرب بين دول خليجية بجواراسرائيل لمواجهة ايران سيؤدى حتما لقطع ايران لامدادات الغاز المصرى والقطرى والاسرائيلى لاوروبا بعد ان قطعت روسيا الغاز عن الاتحاد الاوروبى

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى ان الولايات المتحدة تعمل على اندماج جيوش خليجية وعربية مع الجيش الاسرائيلى لمواجهة ايران مما سيؤدى الى اقدام ايران على غزو البحرين كاول دول خليجية تقوم ايران باحتلالها

واضاف ان دول خليجية بجانب اسرائيل قد تضطر لتوجيه ضربات عسكرية لايران بسبب الملف النووى الايرانى مما سيدفع ايران لقطع امدادات الغاز عن اوروبا واغراق اوروبا بالظلام لسنوات

واشارت المنظمة ان ايران تسعى ايضا للاستفادة من الحرب الروسية الاوكرانية وتصدير النفط والغاز الايرانى للدول الاوروبية حال التوصل لاتفاق نووى ورفع العقوبات الامريكية والغربية

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