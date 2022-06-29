نائب يكشف ما “ستنتفع” به مدينة الصدر من قانون الأمن الغذائي

وقال الساعدي في حديث، إن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية هو أحد أهم النقاط التنموية القادمة ل‍ بغداد بشكل خاص و العراق بشكل عام”.

وتابع: “امين بغداد عمار موسى كاظم اكد خلال لقائنا به أن قانون الأمن الغذائي سيشمل مدينة الصدر بكافة قطاعاتها غير المخدومة فضلا عن القطاعات المخدومة بكافة مشاريعها المفتوحة”.

واشار الساعدي الى، أن “النقطة الأساسية التي ركز عليها امين بغداد ان يكون العمل رقابياً وتنفيذياً بفريق عمل موحد وناجح لمستقبل افضل ل‍مدينة الصدر“.