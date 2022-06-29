ناشطون نجفيون يطالبون صحة المحافظة بالتحقيق في وفاة شابين بظروف غامضة

طالب عدد من الناشطين في النجف، يوم الأربعاء، دائرة صحة المحافظة بفتح تحقيق بعد وفاة شابين اثنين بظروف غامضة في المستشفيات.

وقال الناشطون ان “شابين اثنين من ابناء المحافظة توفيا بظروف غامضة بعد دخولهما مستشفيات النجف، احدهما أجرى عملية جراحية لرفع الزائدة الدودية ولم يفق بعد إجراء العملية من التخدير إذ فارق الحياة”.

وبينوا أن “الشخص الثاني دخل المستشفى لإصابته بالإسهال، وبعد ثلاثة ايام توفي دون معرفة السبب”، داعين السلطات العليا في دائرة صحة النجف إلى إجراء تحقيق فوري بالحادثين وبيان الجهة المقصرة.

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