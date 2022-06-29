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وزارة عراقية تتهم محافظاً بتحريض المواطنين على التجاوز وتهديد موظفيها بالاعتقال

أتهمت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاربعاء، محافظ بابل بتحريض المواطنين بالتجاوز على حصص المياه، مشيرة الى أنه يهدد موظفيها بالاعتقال.

وقالت الوزارة في بيان، “في سابقة خطيرة.. يحرض محافظ بابل علي وعد علاوي، المواطنين بالتجاوز على الحصص المائية وحرمان محافظتي الديوانية والسماوة من أيصال حصتهم المائية ويهدد بأعتقال موظفي وزارة الموارد المائية”.

وأكدت الوزارة، أنها ستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كون وزارة الموارد المائية هي الجهة القطاعية الوحيدة المسؤولة عن إدارة ملف المياه في البلاد، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل بأعمالها كون ذلك يؤدي إلى خلل وأرباك في توزيعات المياه وحسب مانصت عليه المادة 3 من قانون الري رقم 83 لسنة 2017 (تتولى الوزارة أو الدائرة المختصة تعيين الحصص المائية والأشراف عليها وتلتزم الحكومات المحلية بعدم التدخل بعمل الوزارة).

وعرضت الوزارة مقطع فيديو يظهر زيارة المحافظ الى احد الانهر، وتوجيهه بفتح احدى الممرات المائية وسط تجمهر المزارعين.

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