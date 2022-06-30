اتحاد كأس الخليج يؤكد أحقية البصرة باستضافة خليجي 25

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم صباح اليوم الخميس اجتماعاً برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئـيـس الاتـحــاد تم خلاله مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمها تقرير اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي عقب زيارتها الأخيرة إلى مدينة البصرة التي ستستضيف منافسات خليجي 25.

وقدم الأمين العام للاتحاد السيد جاسم سلطان الرميحي شرحاً مفصلاً حول استعدادات البصرة لاستضافة البطولة، حيث وضع المكتب التنفيذي أمام آخر التطورات وتقدم العمل في الملاعب والفنادق في المدينة.

وعقب الاطلاع على التقرير أكد المكتب التنفيذي على أحقية البصرة لاستضافة بطولة خليجي 25 في التاريخ المقرر (6 – 19 يناير 2023) وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة (20 سبتمبر 2021).

وأشاد سعادة رئيس الاتحاد الشيخ/ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني باستعدادات مدينة البصرة لاستضافة الحدث الذي سيجمع أبناء الخليج وتنتظره الجماهير العراقية على أرضها منذ زمن طويل.

معبراً عن ثقته التامة بقدرة الاتحاد العراقي لكرة القدم عموماً ومدينة البصرة خصوصاً على تقديم المحفل الخليجي الكروي بأفضل صورة.