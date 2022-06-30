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التربية تعيد العمل بنظام “الإعفاء الفردي” اعتباراً من العام المقبل

قررت هيئة الرأي في وزارة التربية برئاسة الوزير علي حميد الدليمي، يوم الأربعاء، اعادة العمل بنظامي “الإعفاء الفردي والسعي السنوي” اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2022 – 2023.

وبحث رئيس واعضاء هيئة الرأي بحسب بيان عدد من المواضيع التي تخص الجانب التربوي والتعليمي، وكان من ضمنها التطرق الى أهم الاستعدادات اللازمة والواجب توفرها لإنجاح الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي واستعراض الاساليب الخاصة للنهوض بواقع التعليم المهني ومعاهد الفنون الجميلة فضلاً عن دعم مدارس الموهوبين لتكون وزارة التربية حاضنة للابتكار والابداع العلمي والفكري.

واكد وزير التربية، حرص الوزارة على مستقبل الطلبة الدراسي، وانها ستبقى راعية وداعمة لهم في مسيرتهم العلمية.

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