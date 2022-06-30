Posted on by

التربية تقرر اعادة العمل بنظام “الإعفاء الفردي” اعتباراً من هذا الموعد

التربية تقرر اعادة العمل بنظام "الإعفاء الفردي" اعتباراً من هذا الموعد

أعلنت وزارة التربية،  الأربعاء، اعادة العمل بنظام “الإعفاء الفردي” اعتباراً من العام المقبل.

وقالت الوزارة في بيان إن “هيئة الرأي التي يترأسها وزير التربية علي حميد الدليمي قررت في جلسة  الأربعاء، على اعادة العمل بنظامي “الإعفاء الفردي والسعي السنوي” اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2022 – 2023، وذلك بحضور القيادات العليا في الوزارة”.

وبحث رئيس واعضاء هيئة الرأي، وفق البيان، “عدد من المواضيع التي تخص الجانب التربوي والتعليمي ، وكان من ضمنها التطرق الى أهم الاستعدادات اللازمة والواجب توفرها لإنجاح الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي واستعراض الاساليب الخاصة للنهوض بواقع التعليم المهني ومعاهد الفنون الجميلة فضلاً عن دعم مدارس الموهوبين لتكون وزارة التربية حاضنة للابتكار والابداع العلمي والفكري”.

واكد وزير التربية ، “حرص الوزارة على مستقبل الطلبة الدراسي، وانها ستبقى راعية وداعمة لهم في مسيرتهم العلمية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close