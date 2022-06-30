الزيدي: هناك شخصيات مستعدة لعقد صفقة مع الشيطان للوصول الى سدة الحكم

رأى الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، اليوم الخميس، أن هناك شخصيات مستعدة لعقد صفقة مع الشيطان للوصل الى سدة الحكم.

وقال الزيدي في تغريدة ان “من تحديات عملية النهضة والاصلاح بالبلد، وجود شخصيات وكيانات أفرزها النظام السياسي الفاشل، لا تمتلك رؤية ولا مشروعا لبناء وطن”. وأضاف ان “حب الذات والأنا والمشاريع الذاتية محمور اهتمامهم”، مستدركا “لذلك نجد تلك النماذج يمكن أن تعقد صفقة مع الشيطان لتصل الى سدة الحكم، مثلما هي مستعدة لمحاربة المعصوم اذا عارض أحلامها”. وختم بالقول: “لنجعل معيار الوطنية والرؤية والمشروع والهمة والنجاح شرطا لمن يتولى رئاسة الوزراء، ومن يعتبرها وسيلة وليست غاية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط