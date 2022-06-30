السجن 15 عاماً لأحد مستهدفي دار القاضي الشهيد “خصاف”

وذكر إعلام القضاء في بيان ان “محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالسجن 15 سنة بحق المجرم (ص.ع) والذي اعترف بقيامه بالتخطيط المسبق ورمي العبوة الناسفة على باب دار القاضي المغدور بدوافع ارهابية”.

وأضاف، أن “الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 132 /1 من قانون العقوبات”.