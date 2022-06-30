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السجن 15 عاماً لأحد مستهدفي دار القاضي الشهيد “خصاف”

السجن 15 عاماً لأحد مستهدفي دار القاضي الشهيد "خصاف"
أصدرت محكمة جنايات ميسان،  الأربعاء، حكماً بالسجن 15 سنة بحق المجرم (ص. ع)، عن جريمة اشتراكه مع متهمين اخرين بالتخطيط وتفجير دار الشهيد المغدور القاضي احمد فيصل خصاف قبل ارتكاب جريمة الاغتيال.

وذكر إعلام القضاء في بيان ان “محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالسجن 15 سنة بحق المجرم (ص.ع) والذي اعترف بقيامه بالتخطيط المسبق ورمي العبوة الناسفة على باب دار القاضي المغدور بدوافع ارهابية”.

وأضاف، أن “الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 132 /1 من قانون العقوبات”.

السجن 15 عاماً لأحد مستهدفي دار القاضي الشهيد "خصاف"

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