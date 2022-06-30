السيد الغانمي يوجه بتوزيع المساعدات على النساء النازحات في محافظتي كربلاء المقدسة وبابل

ضمن توجيهات وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، ودعوته لفروع الوزارة في جميع المحافظات لمتابعة أوضاع النازحين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

شرعت وحدة تمكين المرأة في محافظة كربلاء المقدسة بتفقد أوضاع النساء النازحات، للوقوف على احتياجاتهن وإيجاد حلول سريعة للمعوقات والمشاكل.

اذ قامت كوادر الوزارة من خلال وحدة تمكين المرأة في الفرع وبالتعاون مع بعض المنظمات الشريكة، بتوزيع المساعدات الإنسانية على النساء النازحات بواقع (٦٦٥) امرأة في الأقضية والنواحي.

في الوقت ذاته أشرفت دائرة الهجرة فرع بابل على توزيع سلات إغاثية وصحية على النساء النازحات في حي العسكري بقضاء المسيب، وبالتعاون مع المنظمات السانده وتم شمول ( ١٠٦٢ ) مستفيدة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط