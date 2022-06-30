بعد مبادرة الإطار.. توافق كردي “شبه نهائي” لاختيار رئيس الجمهورية

أكدت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني , الخميس, توصل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني إلى أتفاق شبه نهائي على منصب رئيس الجمهورية القادم.

وقالت السلطاني في تصريح إن ” الإطار التنسيقي طرح مبادرة سهلت الاتفاق وإنهت الأزمة بين الحزبين”, مؤكداً أن, ” تشكيل الحكومة سيتم بعد الإعلان الرسمي على شخصية رئيس الجمهورية من الحزبين والتصويت عليها داخل قبة البرلمان في الأيام القريبة القادمة”.

وأضافت, أن ” المعطيات ايجابية داخل الاجتماعات لغاية الان وان الاطار التنسيقي ماض نحو تشكيل حكومة توافقية يشترك فيها جميع القوى السياسية”.

وبحسب الدستور العراقي، فإن الخطوة الثانية بعد التصويت على اختيار رئاسة البرلمان، تتمثل بالتصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية، بعدها يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خلال شهر واحد بعد التكليف. انتهى/25ي

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