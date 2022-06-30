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بوتين يفاجئ الجميع: ليس لدينا مشكلة بانضمام فنلندا والسويد للناتو

ألمانيا تتهم بوتين بشن هجوم عليها 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأربعاء، خلال زيارة إلى تركمانستان: إنّ بلاده ليس لديها مشكلة في انضمام فنلندا والسويد للناتو.

وقال بوتين: “لا مشكلة لدى موسكو في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي”، الأمر كان بمثابة مفاجأة للجميع.

تصريحات بوتين:

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي في عشق أباد: “لا مشاكل لدينا مع السويد وفنلندا كتلك التي لدينا مع أوكرانيا. إذا رغبت فنلندا والسويد فلتنضمّا”.

وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “الأمر يخصّهما، يمكنهما الانضمام إذا ما أرادتا ذلك”.

 

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