تشكيل تحالف حكومي عشائري لتطويق النزاعات في المثنى

أعلنت مديرية شؤون العشائر في المثنى، عن تشكيل تحالف عشائري مدعوم من الحكومة المحلية لفض النزاعات العشائرية المسلحة وتطويقها.

وقال مدير شؤون العشائر في المثنى العميد ناصر محمد، في حديث لـ (المدى)، إن “هذا التحالف المتكون من عدة عشائر كبيرة في المحافظة وساداتها أخذ على عاتقه صد جميع النزعات العشائرية وتطويقها قبل حدوث الاشتباك”. وأضاف، ان “هذا التحالف مدعوم من قبل الحكومة المحلية في المحافظة وقيادة الشرطة، والتي بدورها تتدخل هي الأخرى على الخط مباشرة في حال حدوث نزاعات عشائرية وخلافات”.

وبين، ان “المحافظ وقائد الشرطة هم من يشرفون على هذا التحالف ويتدخلون شخصيا في حالات وقوع أي نزاع مسلح”.

وتشهد المحافظات الجنوبية بشكل مستمر نزاعات عشائرية تستخدم فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة أدت إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين إضافة إلى خسائر مادية في الممتلكات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط