تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022

السادة/ أصحاب المعالي والسعادة المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يسر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” أن ترفق لكم التقرير السنوي السابع والثلاثين لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، والذي يرصد التغيرات التي طرأت على بيئة الاستثمار ومكوناتها السياسية والاقتصادية والمؤسسية، إضافة الى انعكاس تلك التطورات على حجم مشاريع وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة في دول المنطقة.

آملين أن يسهم هذا التقرير ضمن أنشطة المؤسسة الأخرى، بالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة، في إفادة المسئولين وصناع القرار بالآليات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، والترويج للدول العربية بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الاستثمارات العربية البينية.

للحصول على التقرير يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://www.dhaman.net/wp-content/uploads/2022/06/Climate2022-ar.pdf

للحصول على تقارير متكاملة عن 21 دولة عربية وخصوصا الأداء الاقتصادي وقطاعات الاستثمار والتجارة والتأمين وتقييم المخاطر والترتيب في 100 مؤشر رئيسي وفرعي يرجى متابعة حسابات المؤسسة على تويتر ولينكد إن:

https://twitter.com/DHAMANnet

https://www.linkedin.com/company/dhaman-investment/

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أحمد خليل الضبع

رئيس قسم البحوث وتقييم مخاطر الدول