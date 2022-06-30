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دراغي: مجموعة السبع والناتو يدعمون أوكرانيا مهما استغرق الأمر

روما/ وكالة نوفا

صرّح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أنّ الموقف المعبر عنه في قمة مجموعة السبع وقمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” هو دعم أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 وقال دراغي، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجلس الوزراء، “العبارة الدقيقة هي *سندعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر*. وهذا يعني مساعدات اقتصادية وإنسانية وعسكرية، ويتحد حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول السبع الكبرى على هذا النحو”، غير أنّه قال إنّ: “إذا كانت هناك نافذة للمفاوضات ، فنحن مستعدون لفتحها”.

 وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على أنّه: “إذا لم تدافع أوكرانيا عن نفسها، فلن يكون هناك سلام، وسيكون هناك عبودية وستستمر الحرب”.

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