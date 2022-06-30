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سبعة مليارت دينار لتطوير الخدمات في البغدادي بالانبار

أعلن مدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي، الخميس، تخصيص ميزانية مالية لناحية في المناطق الغربية لارتقاء بواقعها الخدمي.

وقال العبيدي في تصريح  إن “حكومة الانبار المحلية خصصت ميزانية مالية تقدر بـ 7 مليار دينار للنهوض بالواقع الخدمي لناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار”.

وأضاف، أن “الناحية تفتقر بعض مناطقها للتيار الكهربائي المفقود منذ اكثر من 50 عاما فضلا عن وجود مناطق لا توجد فيها محطات تنقية المياه الصالحة للشرب ويعتمد سكانها على حفر الابار”.

وتابع أن “الناحية بحاجة الى تخصيصات مالية عاجلة من اجل تنفيذ مهام ملف الاعمار والعمل على انجاز عمليات التأهيل لشبكات الطرق والكهرباء والمياه”.

يشار الى ان بعض مناطق ناحية البغدادي غربي الانبار لم تر النور منذ  اكثر من نصف قرن ويعيش سكانها بدون تيار كهربائي رغم ارتفاع درجات الحرارة. انتهى/ 12أ

 

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