شعبة تمكين المرأة تشارك في الندوة التثقيفية حول تعزيز الوعي ضد الابتزاز الالكتروني التي نظمتها الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط

احمد عبد الصاحب كريم

شاركت دائرة صحة بغداد الكرخ – شعبة تمكين المرأة في الندوة حول تعزيز الوعي ضد الابتزاز الالكتروني التي نظمتها الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط بالتعاون مع شركة الجدار الناري لخدمات الامن السيبراني بحضور شعبة اعلام دائرة صحة بغداد الكرخ و وحدة تمكين المرأة في قطاع العدل و مسؤولي وحدات تمكين المرأة و تكنالوجيا المعلومات في مديرية توزيع كهرباء الوسط

و بينت مديرة شعبة تمكين المرأة الدكتور (مروة منعم مجيد) تم خلال الندوة تقديم شرح مفصل و تفاصيل حول الابتزاز الالكتروني من قبل شركة الجدار الناري لخدمات الامن السيبراني الاستاذ (محمد السعد) و (سلوان صالح) و التي تضمنت التوعية و تحسين مستوى مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي لتمكينهم من مواجهة ظاهرة جرائم الإبتزاز الإلكتروني ، التي تعدّ من الجرائم السيبرانية و هي عملية تهديد و ترهيب للضحية من خلال التهديد بنشر الصور أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو إستغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية ، بالاضافة الى توضيح الوسائل المتاحة لتجنب الوقوع كفريسة للإبتزاز الإلكتروني اهمها (عدم الكشف عن كلمة السر نهائيا و إختيار كلمات سر صعبة ، إضافة إلى تجنب تحميل البرامج مجهولة المصدر ، عدم إرسال الصور الخاصة بإفراد العائلة على برامج الإتصال ، فصل إتصال جهاز الحاسوب بشبكة الإنترنت في حال عدم الإستخدام ، وضع شريط عازل على كاميرات أجهزة الحاسوب لمنع إستخدامها من قبل القراصنة و المبتزين) بالاضافة الى كيفية تأمين و حماية الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي

و استعرضت مجيد الخطوات المهمة التي قامت بها دائرة صحة بغداد و شعبة تمكين المرأة و شعبة الاعلام حول تثقيف كافة ملاكاتها و توعيتهم لحماية انفسهم و مؤسساتهم من القوع ضحايا للمبتزين

و اضاف عضو ارتباط تمكين المرأة في قطاع العل للرعاية الصحية الاولية رئيس ملاحظين (ايناس خليل اسماعيل) تقوم وحدة شؤون المرأة بدور كبير جدا بعمليات التثقيف و التوعية الى الملاكات العاملة في القطاع و المراكز الصحية و المراجعين حول الابتزاز الالكتروني و التحرش و التنمر .

اعلام صحة الكرخ

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