ممثل المرجعية العليا في اوربا يستقبل الرئيس الجديد لمجلس علماء الشيعة في أوربا والوفد المرافق له

استقبل ممثل المرجعية العليا في اوربا سماحة السيد مرتضى الكشميري، الرئيس الجديد لمجلس علماء الشيعة في اوربا، الشيخ المعروفي والوفد المرافق له، مرحبا ومباركا بتسنمه رئاسة المجلس الجديدة ، داعيا لهم بالتوفيق والتسديد لما فيه خير الدارين

وعرض رئيس مجلس علماء الشيعة الجديد على سماحة السيد الكشميري بعض البرامج والفعاليات التربوية التي يقوم بها المجلس لابناء الجالية الاسيوية خصوصا جيل الناشئة منهم من خلال المدارس الأسبوعية السبت والاحد. وقد تجاوز عدد طلابها الاف طالب، الامر الذي حدا بالمجلس التفكير في شراء مكان خاص بدل المؤجر شرط ان تتوفر الأموال اللازمة.

وأكــد السيد الكشميري على تربية الأبناء تربية دينية صحيحة، وعدم اهمال لغتهم الأم التي يتكلمونها ، لأنها الوسيلة الأساس التي تربطهم ببلدهم الام وعاداتهم وتقاليدهم، مبينا ان الاهتمام بتعلم اللغة العربية كونها لغة دينهم وعقيدتهم ولغة القران، الى جانب تعلم اللغات الحية الأخرى.

وأشار الى الاطلاع على البرامج النافعة التي تنمي مواهبهم السلوكية بعيدا عن كل ما يدنس اخلاقهم والسنتهم من السب والشتم والقدح للأخرين.

وتابع سماحته،قائلا، لا بد من استحداث مجالس للنساء لان الكثير منهن يجهلن احكام دينهن وواجباتهن، مشجعا على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال هذه البرامج.

وختاما تمنى سماحته لرئيس المجلس والوفد المرافق التوفيق والتسديد لما فيه خير الامة وصلاحها.

((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون))

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط