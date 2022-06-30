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منظمة تطالب الخارجية المصرية  ووزارة الاثار باستعادة المسلات المصرية الفرعونية  بالخارج

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 بيان صحفى

 طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية الحكومة المصرية ووزارة الاثار وكافة الجهات الاثرية باستعادة كافة المسلات المصرية الفرعونية التى تم تهريبها لاوروبا ومنها مسلات بلندن ونيوورك وباريس وايطاليا والفاتيكان

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى الخارجية المصرية ووزارة الاثار بالتحرك العاجل لاستعادة كافة المسلات الفرعونية المهربة خارج مصر ومنها مسلات فرعونية تمت سرقتها وموجودة بدول اوروبية

مؤكدا اهمية استعادة تلك المسلات الفرعونية لارتباطها الوثيق بالحضارة المصرية القديمة ولاهميتها البالغة حيث توجد في روما عاصمة إيطاليا ثمانية مسلات فرعونية بناها المصريون القدماء

وكان في مصر ما لا يقل عن 100 مسلة لم يتبقى  منها سوى 5 مسلات.

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