من بينها استضافة محافظ البصرة … النائب علي شداد يناقش مع رئيس هيأة الاستثمار الوطنية تداعيات عدم تشكيل مجلس ادارة لهيأة الاستثمار في البصرة

بحث النائب “علي شداد” مع رئيس هيأة الاستثمار الوطنية سها داود واقع الاستثمار في محافظة البصرة وطالب بأهمية الاسراع باستكمال تشكيل مجلس ادارة هيأة الاستثمار في المحافظة” ، لافتا الى ان “تعطيل تشكيل مجلس الادارة تسبب بتأخير منح العديد من اجازات الاستثمار للشركات الراغبة بالعمل في محافظة البصرة وفي مختلف القطاعات” .

ولفت “شداد” الى انه تسلم مجموعة من الكتب والمخاطبات الرسمية من مجلس الوزراء وبعض الجهات الحكومية الاخرى والتي يعود تاريخُها لأعوام ماضية تدعوا محافظة البصرة الى تشكيل مجلس ادارة هيأة الاستثمار اسوة ببقية المحافظات العراقية الاخرى” ، مشيرا الى ان “عدم الاستجابة لهذه الكتب والمخاطبات الرسمية وتأخير تشكيل مجلس ادارة لهيأة الاستثمار في البصرة عوامل تسببت بإيقاف منح العديد من اجازات الاستثمار فضلا عن وجود العديد من المشاريع التي تشوبها علامات الاستفهام والتي لايمكن الموافقة عليها اضافة الى عدم وجود شفافية واضحة في التعامل مع الشركات الاستثمارية والمستثمرين”.

وتابع “شداد” انه لا يمكن لعاصمة العراق الاقتصادية ومحافظة مهمة مثل البصرة تعاني من نقص ملحوظ في تشكيل هيأة الاستثمار فيها” مشيرا الى ان “الاجتماع الدوري القادم لنواب محافظة البصرة سيتم فيه استضافة محافظ البصرة للاستيضاح عن اسباب التأخير الحاصل في استكمال مجلس الادارة فضلا عن مناقشة الخطوات الكفيلة بأهمية المضي والاسراع بتشكيل المجلس ومنحه الصفة القانونية” .

واكد “شداد” ان رئيس هيأة الاستثمار سها داود وجهت الدائرة القانونية في الهيأة بأهمية التأكيد على المضي بتشكيل مجلس ادارة لهيأة الاستثمار في محافظة البصرة رسميا او تطبيق الفقرة ١٣ من قرار مجلس الوزراء المرقم 245 لسنة 2019 والذي ينص على الزام المحافظات باستكمال تشكيل مجلس ادارة لهيأة الاستثمار وبخلافه يكلِف رئيس الوزراء من يراه مناسبا لإدارة او عضوية مجلس الادارة” .