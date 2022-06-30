نقابة الأشراف للسادة الفلوجيين في العراق والوطن العربي ( حلقة ٢)

( الصورة تظهر بعد عام ٢٠١٧م)

الصورة الأولى توضح القبر قبل عام ٢٠١٤م

حيث كان ذلك مزاراً يأُمّه ابناء المناطق الغربية من بغداد من مختلف الطوائف، وقد ظهرت له الكثير منالكرامات في حياته كما ظهرت بعد مماته، وقد روى ابناء تلك المناطق تلك الكرامات عن انفسهم وما وجدوهمن اثر ، كما نقلوا الكثير من الكرامات التي ظهرت في حياته نقلاً عن آبائهم وأجدادهم جيلاً بعد آخر .

للمقال تتمّة في حلقات قادمة

حيدر الفلوجي

٢٩-٦-٢٠٢٢م.