وزارة الشباب والرياضة تتخذ موقفاً جديداً من مؤقتة القوة الجوية

اتخذت وزارة الشباب والرياضة، موقفاً جديداً من الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية.

وقال مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضية في وزارة الشباب والرياضة احمد الموسوي في تصريح إن “وزارة الشباب الغت الكتاب السابق الذي يعترف بالهيئة المؤقتة المشكلة في مقر قيادة القوة الجوية”.

واوضح أن “الهيئة الغت الكتاب بعد تقديم شكوى مدعومة بالوثائق من مؤقتة سمير كاظم لذلك قررتا ايقاف القرار”.

وألغيت الهيئة المؤقتة بكتاب رسمي بتاريخ 13 حزيران بعد تقديم وثائق جديدة اليوم الخميس.

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