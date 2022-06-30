أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العلاقات مع السعودية جيدة جدًا وفي تطور مستمر. زيارة الكاظمي للمملكة: وأضاف حسين في تصريحات إلى العربية، أن زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي للسعودية تناولت العلاقات التجارية، كما أنها تناولت الحوار بين المملكة وإيران. حوار مع طهران: وكشف وزير خارجية العراق أن بلاده طرحت تحويل الحوار بين […] وزير خارجية العراق: طرحنا تحويل الحوار بين الرياض وطهران إلى حوار معلن

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العلاقات مع السعودية جيدة جدًا وفي تطور مستمر. زيارة الكاظمي للمملكة: وأضاف حسين في تصريحات إلى العربية، أن زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي للسعودية تناولت العلاقات التجارية، كما أنها تناولت الحوار بين المملكة وإيران. حوار مع طهران: وكشف وزير خارجية العراق أن بلاده طرحت تحويل الحوار بين […] وزير خارجية العراق: طرحنا تحويل الحوار بين الرياض وطهران إلى حوار معلن

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