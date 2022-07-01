الاتحاد الكردستاني: رئاسة 22 دولة عربية شرط التخلي عن صالح

اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، اليوم الجمعة، ان هنالك امكانية لاستبدال ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية بشرط منحنا رئاسة ٢٢ دولة عربية اخرى.

وقال خوشناو في حديث خاص إن “الاتحاد رأى في صالح مرشح الفضاء الوطني الذي يكون غير قابلا للتسوية، وانه حاصل على اتفاق سياسي وشرط التخلي عن تشريحه منحنا رئاسة 22 دولة عربية اخرى”.

واضاف ان “الاتحاد يأمل من الحزب الديمقراطي الكردستاني تشجيع الحوار بين الطرفين ودعم برهم صالح للذهاب الى انهاء الملفات الاخرى”.انتهى29/م99

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