Posted on by

الاتحاد الكردستاني: رئاسة 22 دولة عربية شرط التخلي عن صالح

اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، اليوم الجمعة، ان هنالك امكانية لاستبدال ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية بشرط منحنا رئاسة ٢٢ دولة عربية اخرى.

وقال خوشناو في حديث خاص  إن “الاتحاد رأى في صالح مرشح الفضاء الوطني الذي يكون غير قابلا للتسوية، وانه حاصل على اتفاق سياسي وشرط التخلي عن تشريحه منحنا رئاسة 22 دولة عربية اخرى”.

واضاف ان “الاتحاد يأمل من الحزب الديمقراطي الكردستاني تشجيع الحوار بين الطرفين ودعم برهم صالح للذهاب الى انهاء الملفات الاخرى”.انتهى29/م99

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close