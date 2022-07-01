المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف: الرد على هذين الشخصين سيكون من خلال القضاء

أكّد المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف ان الرد المناسب على الهجمة الإعلامية المليئة بالتخرصات والأكاذيب التي يشنها المدعو أنور الحمداني ضد النائبة نصيف سيكون من خلال الاحتكام الى القضاء العراقي ورفع دعاوى ضد كل من الحمداني والمدعو مالك هادي.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان اليوم :” يبدو أن البعض قد فقدوا توازنهم وبدأوا يهبطون الى مستويات (تليق بهم) ، وهذا الانفعال والتهريج يفصح عن عقلية مريضة وشخصية غير مستقرة بسبب تعدد الولاءات والتقلّب بين مَن يدفع راتباً أكثر والتطبيل للجهات التي يُحبها خوفاً وطمعاً سواءً (سابقاً) أو (لاحقاً) “.

وأضاف المكتب الإعلامي :” ان النائبة نصيف لم يسبق لها رفع دعوى قضائية ضد إعلامي، ولكن اليوم بما أن هناك شخص محسوب على الإعلام قام باستخدام شخص للتشهير بها بدون دليل، فقد قررت الاحتكام الى القضاء ورفع دعاوى ضدهما، وإذا كانت لديهما أدلة فليقدموها الى المحكمة “.

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