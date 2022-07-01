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برشلونة يعلن تغيير اسم ملعبه

أعلن نادي برشلونة وضع أسم شركة “سبوتيفاي” على معقله الخاص “كامب نو”، بعدما نجحت الشركة في إبرام صفقة مع النادي الكتالوني لرعاية ملعب الفريق.

وكان برشلونة توصل لاتفاق مع الشركة العالمية، المتخصصة في بث الأغاني عبر تطبيقها الخاص، من أجل رعايةقمصان الفريق الكتالوني وتغيير اسم الملعب بداية من الموسم الجديد، لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وفي بيان رسمي، أعلن برشلونة تعديل أسم معقله إلى “سبوتيفاي كامب نو”، بعدما تم تفعيل الشراكة بين الطرفين رسمياً بداية من تموز الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، صورة لواجهة إستاد “كامب نو” بالاسم الجديد، حيث ستظهر العلامة التجارية لمنصة البث الصوتي.

ويخضع ملعب “كامب نو” لتجديدات في الوقت الحالي ضمن مشروع “إسباي بارسا”، ويسعى برشلونة في الوقت الحالي لضخ الأموال إلى خزينته بكل الطرق، من أجل تحسين أموره المادية وحل الأزمة الاقتصادية التي حلت على النادي في السنوات الأخيرة. انتهى/ 25 ل

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