بمناسبة يوم ضحايا التعذيب 26 حزيران: الطغاة و تخليد ضحاياهم في القرآن الكريم (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

وجود أثر يخلد المضحين ضد الظالمين يجعل الذين استسلموا للظالم والمتفرجون والساكتون عن ظلمه خلال حكمه ان يستغفروا الله ويتوبوا اليه لان الله لا يحب من استضعف امام الظالم كونه ظلم نفسه كما قال الله تبارك وتعالى “إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا” (النساء 97).

يعتبر معهد التأريخ المعاصر في ميونيخ من أهم المؤسسات الالمانية التي عمدت الى التحقيق في تركة الحقبة النازية. وتحتوي على سجلات فيها الاف الاسماء والمعلومات حول القتلة المتورطين والشركات المتواطئة والمسؤولين الحكوميين ومواقع تنفيذ عمليات الإعدام. ويوجد متحف طبوغرافيا الرعب في ألمانيا والذي يزوره نحو مليون زائر حيث يكشف عن طرق استبداد وتعذيب هتلر وجماعته بالاضافة الى صور مجرمين وحوادث قتل. أنشأ المتحف عام 2010 ويقع المتحف في قيادة الاستخبارات والشرطة النازية في برلين.

ان تذكر مصير الظالمين وسوء عاقبتهم بحد ذاته إحدى منافع تشييد متاحف ونصب عن ضحايا هؤلاء المجرمين و توثيق ما فعلوه. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم (لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وَطِّنُوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا).

جاء في الموسوعة الحرة ويكيبيديا عن انتهاكات مسندة إلى صدام حسين: في خضم حرب الخليج الأولى بزيارة بلدة الدجيل، وأثناء مرور موكبه بالبلدة تعرّض الموكب إلى إطلاقات نارية. تم خلال نهب المكاتب الحكومية التي أعقبت انهيار النظام اكتشاف مرسوم رئاسي يأمر بإعدام عشرات الرجال من القرية في بغداد. وتم بعد ذلك إصدار قرار بتدمير وتجريف ما يقارب 1000 كم2 من الأراضي الزراعية والبساتين المثمرة على الطريق من قضاء بلد إلى الدجيل لمنع تكرار مثل هذه المحاولة. تم القبض على 393 من الرجال فوق سن 19 عاماً، و394 من النساء والأطفال من مدينتي الدجيل و بلد، حيث تم اعتقالهم في سجن أبو غريب قرب بغداد، وتعرض للتعذيب عدد غير معروف منهم، وجدير بالذكر أن 138 من المحتجزين البالغين الذكور وعشرة من الذكور القاصرين مثلوا للمحاكمة أمام المحكمة الثورية بعد أن اعترفوا بمشاركتهم في محاولة الاغتيال. وعلى مدى عدة أشهر لاحقة، تم نقل السجناء الباقين إلى مراكز الاعتقال في الصحراء إلى الغرب من بغداد، ولكن أكثر من 40 من المعتقلين لقوا حتفهم أثناء الاستجواب أو أثناء التعذيب في الاعتقال. وقال أحد سكان الدجيل الذي قدم شهادته في وقت لاحق أثناء محاكمة صدام في عام 2005، أنه شهد بنفسه التعذيب والقتل الذي مورس خلال انتقام الحكومة من منفذي محاولة الاغتيال الفاشلة، بما في ذلك قتل 7 من أصل 10 من إخوته. بعد عامين من الاعتقال تم نفي حوالي 400 معتقل، أغلبهم من أفراد عائلات الـ148 شخصاً الذين اعترفوا بالمشاركة في التخطيط أو التنفيذ لمحاولة الاغتيال، إلى منطقة نائية في جنوب العراق. لذلك يتطلب من الحكومة الحالية تشييد نصب ومتحف في مدينة الدجيل تبين هذه الجريمة النكراء الذي راح ضحيتها المئات من الضحايا الذين لم يشتركوا او يعلموا بحادثة اطلاق النار على صدام.

روَى العلامة المجلسي عن مقاتل أنَّ هناك جماعات ثلاثة يُعرفون بأصحاب الأخدود، قال: كان أصحاب الأخدود ثلاثة: واحد منهم بنجران، و الآخر بالشام، و الآخر بفارس، كلهم إستخدموا أسلوباً واحداً لتعذيب المؤمنين فحفروا الخنادق و ملؤها بالنار ثم قذفوا المؤمنين بها و أحرقوهم بالنار و هم أحياء. قال الله تبارك وتعالى “قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7)” (البروج 4-7).

واليابان تخلد ضحايا الحرب في متحف ياسوكوني بطوكيو ويضم رفات 2.5 مليون قتيل بينهم 14 من مجرمي الحرب العالمية الثانية. تم بناء قلعة المينا في غانا عام 1492 وهي أقدم مبنى أوروبي موجود جنوب الصحراء. لأكثر من ثلاثمائة عام، كانت بمثابة منطقة احتجاز للأشخاص الذين تم أسرهم ضد إرادتهم ليتم بيعهم كعبيد. لم يكن من غير المألوف أن يتشارك العبيد في الزنزانة مع ما يصل إلى 200 آخرين، مكتظين معًا مع عدم وجود مساحة كافية للاستلقاء. بحلول القرن الثامن عشر، كان أكثر من 30000 عبد يمرون عبر باب اللا عودة كل عام. تقع جزيرة روبن قبالة ساحل كيب تاون بجنوب إفريقيا فهو معروف بكونه سجنًا في ظل نظام الفصل العنصري. الشخصيات المعروفة مثل نيلسون مانديلا وكجاليما موتلانثي ليست سوى عدد قليل من السجناء السياسيين الذين قضوا وقتًا هناك. تعد جزيرة روبن اليوم وجهة سياحية شهيرة ويمكن الوصول إليها بالعبّارة من كيب تاون.

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